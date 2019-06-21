21.06.2019 13:25
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Yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

KONYA'nın Akşehir ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Cengiz Turan (48), hayatını kaybetti.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Cengiz Turan (48), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Ergün Tunç yönetimindeki 42 EV 555 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden Cengiz Turan yönetimindeki 42 VD 475 plakalı motosiklete çarptı. Yere düşüp otobüsün altında kalan Turan için, sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cengiz Turan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cengiz Turan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Akşehir Devlet Hastanesi 'nin morguna kaldırıldı.
Otobüs şoförü Ergün Tunç ise gözaltına alındı.


- Akşehir
Kaynak: DHA
Akşehir , Cengiz Turan , Güncel

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