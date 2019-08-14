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Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün sol yanından çarptığı otomobilin sürücüsü Turan Aktürk (45), kazada yaralandı.

14.08.2019 16:16
Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün sol yanından çarptığı otomobilin sürücüsü Turan Aktürk (45), kazada yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Erbiller Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir- Diyarbakır seferini yapan Mehmet Azad Eşin'in (44) kullandığı Özlem Diyarbakır firmasına ait 34 RR 9580 plakalı yolcu otobüsü, Turan Aktürk yönetimindeki 45 TB 405 plakalı otomobile sol yanından çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirip, yardım istedi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan Aktürk, itfaiye görevlilerin yardımıyla otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Otobüs şoförü Eşin ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otobüs, diğer şoförün yönetiminde yoluna devam etti.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü

Güncel

Kaynak: DHA

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