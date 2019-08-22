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Yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

22.08.2019 18:03 Yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Ankara- Bartın Karayolu'nda Bakacakkadı istikametinden Çaycuma istikametine giden T.O. hakimiyetindeki 50 DK 640 plakalı yolcu otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Muharrem Kartoğlu'na (66) çarptı. Kartoğlu otobüsün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı cenazesi yapılan incelemenin ardından Gökçebey Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Gökçebey, Ankara, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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