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Yolcu otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

Erzincan'da, yolcu otobüsün kar temizleme aracına arkadan çarptı. Kazada 17 kişi yaralandı.

02.01.2020 08:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:30

'da, seyir halindeki yolcu otobüsünün kar temizleme çalışması yapan iş makinesine arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada, 17 kişi yaralandı.

OTOBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Erzincan- kara yolu ilçesi Kalkancı Köyü mevkisinde Erzincan istikametine giden Necdet Karaca'nın kullandığı 61 S 1098 plakalı yolcu otobüsü, karlı yolları açmaya çalışan Süleyman Bayramoğlu idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, şarampole devrildi. Kazada otobüs sürücüsü Karaca ile yolculardan 16 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılardan 11'i Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralanan toplam 17 kişinin tedavileri sürerken, yoğun kar nedeniyle kaza meydana gelen kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yolcu otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

Refahiye, Erzincan, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: AA


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