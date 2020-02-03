Yolcu otobüsüyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, 3 tekerli elektrikli bisikletle çarpıştığı yolcu otobüsünün altında kalan Beycan Özpınar (60), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Dinar- Afyonkarahisar yolunda, ilçe merkezindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Beycan Özpınar, kullandığı 3 tekerli elektrikli bisikletle kavşağa yaklaşırken, sağ şeritten sol şeride geçmek için manevra yaptığı sırada, sol şeritte giden Nurullah Belin (30) yönetimindeki 65 AV 245 plakalı, Best Van Turizm'e ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle bisikletten düşen Özpınar, otobüsün arka tekerinin altında kaldı. Durumu fark eden otobüs şoförü, hemen aracı durdururken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Özpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Beycan Özpınar'ın cansız bedeni, Dinar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza sırasında Beycan Özpınar'ın başında kask bulunmadığı belirtildi. Otobüs şoförü Nurullah Belin ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Otobüs ve içindeki yolcular da polis merkezine getirildi.

- Afyonkarahisar