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Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolcu otobüsü ile çarpışarak sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

07.05.2020 01:27 | Son Güncelleme: 07.05.2020 01:29
KAHRAMANMARAŞ'ta, yolcu otobüsü ile çarpışarak sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep'ten Ankara'ya giden Muhammet Korkan yönetimindeki 34 BK 6772 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde ilerleyen Burcu Yiğit'in (22) kullandığı 46 AU 427 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından da yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Burcu Yiğit'i KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Burcu Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otobüs şoförü Muhammet Korkan ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Güncel, Haber

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