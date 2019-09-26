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Yolcu taşımacılığı yapan araçlarda göçmen denetimi

Edirne'de yolcu taşımacılığı yapan araçlarda düzensiz göçmen denetimi yapıldı.

26.09.2019 13:08Yolcu taşımacılığı yapan araçlarda göçmen denetimi
Edirne'de yolcu taşımacılığı yapan araçlarda düzensiz göçmen denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturduğu kontrol noktasında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslerde arama gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimde, araçların yolcu taşımacılığına uygunluk belgeleri de kontrol edildi. Ayrıca, kamyon ve kamyonetlerin kapalı kasalarında arama yapıldı.
Yolcu taşımacılığı yapan bazı minibüslerde Afganistan, Cezayir, Tunus ve Fas uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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