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Yolcu treni raydan çıktı

Ankara'da bakım ve temizlik için istasyona götürülen yolcu treni raydan çıktı.

03.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:40 Yolcu treni raydan çıktı
'da bakım ve temizlik için istasyona götürülen yolcu treni raydan çıktı. Trenin boş olması olası bir facianın önüne geçti.
Alınan bilgiye göre, bakım ve temizlik için Ankara Tren Garı'ndan Tren İstasyonu'na giden boş yolcu vagon dizisinin lokomotifi ve jeneratör vagonu Behiçbey istasyonunda raydan çıktı. Son yolcusunu Ankara Tren Garı'nda bırakarak temizlik ve bakım için Marşandiz Tren İstasyonu'na giden makinistler Ş.B. ve M.G. idaresindeki boş yolcu treni, raydan çıkarak devrildi. Trenin boş olması olası bir felaketin önüne geçerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli tarafından devrilen treni raya oturtma çalışmaları sürdürülüyor.
(İHA)

Marşandiz, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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