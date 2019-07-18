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Yolcu treninde kolunu kapıya sıkıştıran kadın hastaneye sevk edildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, trenle Ankara'dan İzmir'e yolcu olarak giden ve vagonların kapı arasında kolunu sıkıştırarak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

18.07.2019 13:30 Yolcu treninde kolunu kapıya sıkıştıran kadın hastaneye sevk edildi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, trenle Ankara'dan İzmir'e yolcu olarak giden ve vagonların kapı arasında kolunu sıkıştırarak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Ankara - İzmir seferini yapan Mavi Trenin 6. vagonunda meydana geldi. Ankara'dan İzmir'e eşi ve çocukları ile tren ile giden Gülsüm Orhan (60) Kütahya - Tavşanlı arasında yanlışlıkla kolunu kapıya sıkıştırması üzerine bileğinden yaralandı. 112 Acil Servise haber verilmesi üzerine trenin gelmesi ile birlikte sağlık görevlileri Gülsüm Orhan'ı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırdı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Tavşanlı, Kütahya, Ankara, İzmir, 3. Sayfa

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