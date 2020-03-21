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Yolcu treninin lokomotifi raydan çıktı (2)

Elazığ'ın Maden ilçesinde Güney Kurtalan Ekspresi'nin lokomotifi raydan çıktı.

21.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:07
Elazığ 'ın Maden ilçesinde Güney Kurtalan Ekspresi'nin lokomotifi raydan çıktı.
Alınan bilgiye göre, Güney Kurtalan Ekspresi'nin lokomotifi, Tekevler köyü Özyürt mezrası yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.
Trende, 80 yolcu olduğu öğrenilirken, vagonlarının raylarda kalması sayesinde olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Olay yerine tedbir amaçlı güvenlik güçleri sevk edildi.
Yoldan çıkan lokomotif için ekiplerce çalışma başlatıldı. Yolcu treninin lokomotifi raydan çıktı (2)

Kaynak: AA

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Yolcu treninin lokomotifi raydan çıktı (2)
Etiketler : Kurtalan, Elazığ, Maden, Güncel

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