11.06.2019 20:08
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Yolcu tuvalet sandığı acil çıkış kapısını açtı, uçak 8 saat rötar yaptı

Yolcu tuvalet sandığı acil çıkış kapısını açtı, uçak 8 saat rötar yaptı

İngiltere'den Pakistan'a doğru havalanmak üzere olan bir uçakta yolculardan biri tuvalet sandığı acil çıkış kapısını açınca sefer 8 saat gecikmeli yapıldı. Pakistan Uluslararası Havayolları'nın PK702 sefer sayılı uçağı söz konusu seferini sabah 5'te gerçekleştirebildi.

İngiltere'den Pakistan'a doğru havalanmak üzere olan bir uçakta yolculardan biri tuvalet sandığı acil çıkış kapısını açınca sefer 8 saat gecikmeli yapıldı.

Pakistan Uluslararası Havayolları'nın (PIA) PK702 sefer sayılı uçağı, 7 Haziran Cuma akşamı yerel saatle 21.20'de havalanmak üzere Manchester Havalimanı'nda beklemeye koyuldu. Tüm hazırlıkları tamamlayan kabin ekibi kuleden kalkış sinyali beklerken arka sıralarda oturan bir kadın yolcu güvenlik kemerini çıkararak tuvalete gitmek istedi.
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Kaynak: Euronews.com
İngiltere, Pakistan, Dünya