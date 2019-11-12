Yolcu uçağı inişi sırasında pistten çıktı

ABD, (DHA)- ABD'nin Chicago kentindeki havalimanına iniş yapan yolcu uçağı, karlı zeminde kayarak pistten çıktı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Greensboro kentinden Illinois eyaletindeki Chicago kentinde bulunan O'Hare Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada karlı pist zemininde kayan yolcu uçağı, pistten çıktı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yolcuların panik içinde bağırdıkları duyulurken, uçağın kanadının durduktan sonra zemine temas ettiği görüldü.

Uçakta 38 yolcunun bulunduğu ve kimsenin zarar görmeden tahliye edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA