Haberler » Güncel » Haber

Yolcu uçağı İran'a acil iniş yaptı

Umman'a ait Londra-Maskat seferini yapan Boeing 789 yolcu uçağı, İran'ın uluslararası Tebriz havaalanına acil iniş yaptı.

06.10.2019 18:08Yolcu uçağı İran'a acil iniş yaptı
Umman'a ait Londra-Maskat seferini yapan Boeing 789 yolcu uçağı, İran'ın uluslararası Tebriz havaalanına acil iniş yaptı.

İran'ın Doğu Azerbaycan Havaalanları Genel Müdürü Ramin Azeri, Londra-Maskat seferi yapan Umman'a ait Boeing 789 yolcu uçağının yerel saatle 15.55'de Tebriz Havaalanı'na acil iniş yaptığını söyledi. Yolcu uçağının hamile bir yolcu nedeniyle acil iniş yaptığını söyleyen Azeri, hamile kadına gerekli müdahalenin yapıldığını ve kadının hastaneye kaldırıldığını belirtti. Azeri, yolcu uçağının Umman'ın başkenti Maskat seferine devam edeceğini söyledi. - TAHRAN

İran, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:18 Afyonkarahisar'da kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu
21:17 Ayağını burkan amatör balıkçı, falezlerde mahsur kaldı
21:17 'Karamel', sahibinin yükünü hafiflettti
21:15 Kayserispor teknik direktörü Karaman istifa etti
21:15 Kayserispor Başkanı Erol Bedir istifa etti
21:15 Şanlıurfa sınırda namlular suriye'ye çevrildi
21:14 Antalya'da şüpheli ölüm