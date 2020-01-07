Haberler » Güncel » Yolcu uçağı pistten çıkması - Yolcuların servislere binmesi - Haber

Yolcu uçağı pistten çıkması - Yolcuların servislere binmesi

Yolcuların Sabiha Gökçen Havalimanı terminallinden ayrılması İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.

07.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:36
Yolcuların Sabiha Gökçen Havalimanı terminallinden ayrılması İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Olayın ardından havalimanı terminallerinden yoğunluk oluştu. THY, 'a gelmek üzere Anadolu'daki havalimanlarında bekleyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'na 6 ek sefer planladı.
Yolcuların mağdur olmaması için bu kararı alan şirket, ek seferlerle İstanbul Havalimanı'na seyahat edecek yolcularına Sabiha Gökçen Havalimanı'na kara yolu ile ulaşım imkanı da sunacak.
Planlanan ek seferler ise şu şekilde:
"TK 6965 Ankara-İstanbul, TK 6963 Antalya-İstanbul, TK 7787 İzmir-İstanbul", TK 7783 Diyarbakır-İstanbul, TK 7789 Samsun-İstanbul TK 7785 Trabzon- İstanbul."
Yolcu uçağı pistten çıkması - Yolcuların servislere binmesi

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:35   SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR -1 - Haber
16:35   RÜZGARDA MOTOSİKLETLİYE ARAÇLARIYLA SET OLAN POLİSLERE VALİ YERLİKAYA'DAN TEBRİK - Haber
16:35   Abd savunma bakanı esper ırak'tan ayrılmıyoruz - Haber
16:35   Antalya alanya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı - Haber
16:35   Spor 2020 yılı fıfa hakemlerine kokartları törenle takıldı - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:42:30