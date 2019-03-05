Yolcu Uçağı Sis Nedeniyle Şehir Üstünde 9 Tur Attıktan Sonra İnebildi

Kaynak: DHA

İSTANBUL'dan Konya'ya gelen yolcu uçağı, yoğun sis nedeniyle kent üzerinde 9 kez tur atmak zorunda kaldı. Uçak daha sonra sorunsuz iniş yaptı.İstanbul Ataturak Havalimanı'ndan saat 08.25'te kalkan TK 2032 uçuş numaralı Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, yoğun sis nedeniyle Konya Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçak, Konya hava sahası üzerinde 9 kez tur atmak zorunda kaldı. Yolcu uçağı daha sonra sorunsuz iniş gerçekleştirdi. Sis nedeniyle Konya'dan yapılan seferler ise kısa süreliğine iptal edildi.- Konya