Haberler » Güncel » YOLCU UÇAĞINDA HAREKETLİ ANLAR - Haber

YOLCU UÇAĞINDA HAREKETLİ ANLAR

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı.

18.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:05YOLCU UÇAĞINDA HAREKETLİ ANLAR

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı. 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağıran kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre saat 06.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan yolcu uçağındaki kadın bir yolcu bağırmaya başladı. Yüzü kapalı olan kadın yolcu,  'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırdı. Kadın yolcu uçaktan indirilerek uçakta bomba araması yapıldı. Aramaların sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca uçak rötarlı olarak hareket etti.

Nikar D. adlı kadın gözaltına alınırken uçaktaki o anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Uçakta yaşananlar



Sabiha Gökçen, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34 flaş - Haber
11:34 Uçakta taşkınlık yapan kadın yolcu gözaltına alındı - Haber
11:34 Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltında - Haber
11:33 Ellerinin hamuruyla İstanbul trafiğine meydan okuyorlar - Haber
11:32 Hatuniye Camisi zamana meydan okuyor - Haber
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Haber
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
18.12.2019 11:34:17