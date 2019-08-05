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Yolcu uçağında korku dolu anlar… Kabini dumanla dolan uçak acil iniş yaptı

British Airways'e ait yolcu uçağı kabini duman dolması sonrası Valensiya'ya acil iniş yaptı.

05.08.2019 22:15 Yolcu uçağında korku dolu anlar… Kabini dumanla dolan uçak acil iniş yaptı
British Airways'e ait yolcu uçağı kabini duman dolması sonrası Valensiya'ya acil iniş yaptı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Heathrow Havalimanı'ndan kalkan British Airways'e ait yolcu uçağı Valensiya üzerinde bulunduğu sırada kabini bir anda dumanla kaplandı. Pilot acil iniş talep etti. Yaklaşık 10 dakika sonra uçak acil iniş yapabildi. Uçakta yaşanan panik anları ve sonrasını ise yolcular kaydetti. İngiliz medyasına konuşan bazı yolcular, oksijen maskelerinin açılmadığını, çok korktuklarını söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Uçakta kaydedilen panik anları
Yolcuların uçaktan tahliye anları



British Airways, Güncel

Kaynak: DHA

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