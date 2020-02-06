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Yolcu uçağında korona virüsü şakası yapan kişi mahkemeye çıkarılacak

Kanada'dan Jamaika'ya gitmek için havalanan yolcu uçağında bir kişi, korona virüsü taşıdığı yönünde şaka yapınca uçak acil iniş yaptı.

06.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:17Yolcu uçağında korona virüsü şakası yapan kişi mahkemeye çıkarılacak
'dan 'ya gitmek için havalanan yolcu uçağında bir kişi, korona virüsü taşıdığı yönünde şaka yapınca uçak acil iniş yaptı. Korona virüsü şakası yapan yolcu mahkemeye çıkarılacak.

Kanada'nın Toronto kentinden Jamaika'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağında bulunan James Potok isimli sosyal medya fenomeni, uçuş sırasında korona virüsü taşıdığı yönünde şaka yapınca uçağın acil iniş yapmasına neden oldu. Potok, uçuşun 2. saatinde ayağa kalkarak yolculara, "Korona virüsünün başkenti Wuhan'dan yeni geldim ve kendimi iyi hissetmiyorum" deyince yolcu uçağı Kanada'ya dönmek zorunda kaldı.

Sosyal medya fenomeni Potok'un 9 Mart'ta Kanada'nın Brampton kentinde mahkemeye çıkarılacağı açıklandı. Çok sayıda suçlama ile karşı karşıya kalan sosyal medya fenomeninin hapis cezası alma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Potok, kamerası ile kaydettiği bu anın sosyal medyada viral olmasını beklerken, maske ve eldiven takmasını isteyen bir uçuş görevlisi ile karşı karşıya kaldı. Potok, "Bu konuda çok mutlu görünmüyorlardı. Onları suçlamıyorum. Kaydı durdurdum ve tekrar sandalyeme oturdum" dedi. - TORONTO

Jamaika, Kanada, Güncel

Kaynak: İHA

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