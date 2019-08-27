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Yolcu uçağında yangın paniği

Çin'in başkenti Pekin'de Air China'ya ait yolcu uçağınca yolcu alımı sırasında yangın çıktı.

27.08.2019 16:45
Yolcu uçağında yangın paniği
Çin'in başkenti Pekin'de Air China'ya ait yolcu uçağınca yolcu alımı sırasında yangın çıktı. Kargo bölümünde başlayan yangının kısa sürede büyümesi üzerine yolcular ve kabin ekibi uçaktan tahliye edildi. Çin'de Pekin Havalimanında Air China'ya ait yolcu uçağında yangın paniği yaşandı. Airbus A330 tipi uçağa yolcu alımı sırasında uçağın kargo bölümünde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının kısa sürede büyümesi üzerine yolcular ve kabin ekibi uçaktan tahliye edildi. Uçakta yaralanan olmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Yolcu uçağında yangın paniği

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel

Kaynak: İHA

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