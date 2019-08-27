Haberler» Güncel» Haber

- Yolcu uçağında yangın paniği

- Yolcu uçağında yangın paniğiPEKİN - Çin'in başkenti Pekin'de Air China'ya ait yolcu uçağınca yolcu alımı sırasında yangın çıktı.

27.08.2019 17:26
- Yolcu uçağında yangın paniği
- Yolcu uçağında yangın paniği
PEKİN - Çin'in başkenti Pekin'de Air China'ya ait yolcu uçağınca yolcu alımı sırasında yangın çıktı. Kargo bölümünde başlayan yangının kısa sürede büyümesi üzerine yolcular ve kabin ekibi uçaktan tahliye edildi.
Çin'de Pekin Havalimanında Air China'ya ait yolcu uçağında yangın paniği yaşandı. Airbus A330 tipi uçağa yolcu alımı sırasında uçağın kargo bölümünde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının kısa sürede büyümesi üzerine yolcular ve kabin ekibi uçaktan tahliye edildi.
Uçakta yaralanan olmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yolcu uçağında yangın paniği

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:39   Ak parti genel başkan yardımcısı jülide sarıeroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
17:38   Evlerini yarasalar bastı
17:38   Bolu bakan yardımcısı metin çocuklarımıza daha fazla et ve süt tükettirmeliyiz
17:38   Mersin selahattin özdemir, yaşamını yitirdi
17:38   'Alman evleri' olarak bilinen yapı, osmanlı'nın ilk telgraf istasyonuymuş
17:38   Hükümlüler çevre temizliği yaptı
17:38   Vali karaloğlu: atıklar için oteller ceza vermekle yetinmeyeceğiz, mühürleyeceğiz