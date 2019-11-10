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Yolcu uçağının iniş takımları alev aldı

Ukrayna merkezli SkyUp Havayolları'na ait yolcu uçağının, Mısır'da havaalanının pistinde iniş takımında yangın çıktı.

10.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:45Yolcu uçağının iniş takımları alev aldı

merkezli SkyUp Havayolları'na ait yolcu uçağının, Mısır'da havaalanının pistinde iniş takımında yangın çıktı. Uçaktaki yolcuların zarar görmeden tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Olay, Mısır'ın, Şarm El Şeyh kentinde, aynı ismi taşıyan havaalanında meydana geldi. Ukrayna merkezli SkyUp Havayolları şirketine ait uçak, havaalanı pistine inişi sonrası, iniş takımlarında yangın çıktı. Yangının, iniş takımlarına sızıntı yapan yakıt nedeniyle çıktığı açıklandı. Uçaktaki yolcuların ise zarar görmeden tahliye edildiği duyuruldu.



Ukrayna, Dünya

Kaynak: DHA

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