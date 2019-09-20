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Yolcu uçağının motoru bozuldu, 7 dakikada 300 bin feet irtifa kaybetti

ABD'de kalkıştan kısa bir süre sonra motoru bozulan bir yolcu uçağı 7 dakika içinde 300 bin feet irtifa kaybetti.

20.09.2019 14:10Yolcu uçağının motoru bozuldu, 7 dakikada 300 bin feet irtifa kaybetti
ABD'de kalkıştan kısa bir süre sonra motoru bozulan bir yolcu uçağı 7 dakika içinde 300 bin feet irtifa kaybetti.
ABD'de faaliyet gösteren Delta Havayollarına ait yolcu uçağında bulunanlar korku dolu anlar yaşadı. Atlanta'dan Florida'nın Fort Lauderdale kentine gitmek üzere alkıştan yapan uçağın motoru kalkıştan kısa bir süre bilinmeyen bir nedenle durdu. Yolcularının korku dolu anları yaşadıkları uçak, arızalar içinde düşmeye başladı. Yolcuların facianın eşiğinden döndüğü olayda, uçak 7 dakika boyunca 300 bin feet irtifa kaybetti. Yolculara panik yapmamaları uyarısı yapılmasına rağmen, yolcuların büyük korku yaşadığı öğrenildi.
Oksijen maskelerinin açıldığı olayda uçak Tampa'ya güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel

Kaynak: İHA

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