Yolcu valizinden 2 kilo 240 gram metamfetamin çıktı
Yolcu valizinden 2 kilo 240 gram metamfetamin çıktıVAN'ın merkez Edremit ilçesi'nde durdurulan bir otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait valizde 2 Kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi.
09.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:09
Yolcu valizinden 2 kilo 240 gram metamfetamin çıktı
VAN'ın merkez Edremit ilçesi'nde durdurulan bir otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait valizde 2 Kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Edremit İlçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturdukları uygulama noktasında, şehirlerarası taşımacılık yapan bir otobüsü durdurararak arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Şila' ile birlikte yapılan detaylı aramada; yolcu E.K. ait valizin kasnağı içerisine zulalanmış 2 paket halinde 2 Kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınan E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
VAN'ın merkez Edremit ilçesi'nde durdurulan bir otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait valizde 2 Kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Edremit İlçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturdukları uygulama noktasında, şehirlerarası taşımacılık yapan bir otobüsü durdurararak arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Şila' ile birlikte yapılan detaylı aramada; yolcu E.K. ait valizin kasnağı içerisine zulalanmış 2 paket halinde 2 Kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınan E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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