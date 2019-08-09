Yolcuların uçaktan indirilmesinde en hızlı yöntem hangisi?

Kanada'da WestJet Havayolları'nın bir kabin görevlisi, geliştirdiği yöntemle yolcuların hızlı bir şekilde uçaktan inmesini sağladı.

12 yıldır hosteslik yapan Louise Vadeboncoeur'ın hızlandırılmış videosunu paylaştığı bu yönteminde yolcular, kargaşa yaşanmadan sıra numarasına göre iniyor.

Yolcuların uçaktan nasıl indirilmesi gerektiği, yıllardır akademik çalışmalara konu oluyor.

'Önce koridordakiler' yöntemindeki sorun

ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada en etkili yöntemin önce koridordaki yolcuların indirilmesi olduğu sonucuna varıldı.

Üniversitenin Endüstri Mühendisliği ve İdari Bilimler bölümlerinden üç uzman "Simülasyon ve Optimizasyon Yoluyla Yapılandırılmış Yolcu İndirme" başlıklı araştırmada önerdikleri yöntemle, tamamen dolu bir uçakta yüzde 40 zaman tasarrufu sağlanabileceğine dikkat çekiyor.

Bu uzmanların önerdiği yöntem, yolcuların tıpki binerken olduğu gibi oturdukları koltuğun numarasına göre, gruplar halinde indirilmesi.

Uçaktan sıra sıra inmek yerine önerilen bir başka yöntemde de önce koridorda oturanlar, ardından orta ve son olarak da cam kenarında oturan yolcular indiriliyor.

Ancak bu yöntemin bazı sorunlu yanları var. Bunlardan biri, birlikte seyahat eden yolcuların ayrılması, ikincisi de çocuklar ve engellilerin iniş önceliğini dikkate almaması.

'En hızlısı ters piramit yöntemi'

Aynı uzmanların "Simetrik Tasarım Stratejisi" adlı başka bir çalışmasında da üç metod üzerinde durulmuş.

Bunlar, önce koridordaki yolcuların indirilmesi, önden-arkaya doğru iniş ve sıra sıra ya da ters piramit yöntemi.

Ters piramit yönteminde iki kapı birden kullanılıyor. Uçağı yine önce koridordaki yolcular terk ediyor.

Hollanda'daki Delft Üniversitesi Tasarım Mühendisliği Bölümü Başkanı Peter Vink, en hızlı yöntemin ters piramit olduğunu söylüyor.

Vink'in iki uzmanla birlikte yaptığı araştırma "Sıkışıklığın Kaynağını Belirleme ve Yolcu Alımı ve İndirme Süreçlerinin İyileştirilmesi için Tasarım Fikirleri ve Çözümler" başlığını taşıyor.

Uzmanlar bu araştırmalarını Boeing 737 prototipinde yapmışlar. Ayrıca Airbus A319 ve A320 uçaklarında da saha çalışması gerçekleştirilmiş.

Vink şunları söylüyor:

"Bilgisayar simülasyonları en hızlı yöntemin ters piramit olduğuna işaret ediyor. Ancak uygulamada bunun başarılı olması neredeyse imkansız. En büyük sorun el bagajları."

"Eğer el bagajları ağırsa ya da oturduğunuz yerden uzaktaysa almak için akıntıya karşı yürümek zorundasınız. Bazen de yolcular ya kısa boylu oldukları ya da sağlık sorunları yaşadıkları için baş üstü dolaplarına uzanamıyor bu da zaman kaybına neden oluyor."

En hızlı 6 dakika 27 saniye, en yavaş 13 dakika

Vink'e göre yüzde 80'i dolu olan bir uçakta tüm yolcuların inmesi en fazla 13 dakika, en az da 6 dakika 27 saniye alıyor.

İki kapının da kullanılması bu süreleri yarı yarıya azaltıyor.

El bagajsız seyahat iniş süresini yüzde 80 oranında indiriyor. El bagajlarının koltuğun altına konulması ise toplam 3 dakikalık zaman tasarrufu sağlıyor.