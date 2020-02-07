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Yolcuların valizleri teslim edilmeye başlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından uçakta bulunan valizler yolculara teslim edilmeye başlandı.

07.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:08Yolcuların valizleri teslim edilmeye başlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından uçakta bulunan valizler yolculara teslim edilmeye başlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat günü uçak kazası meydana gelmişti. Yolcuların kurtarma çalışmasının tamamlanmasının ardından, yolcuların uçakta bulunan eşyalarının ve valizlerinin durumu merak konusu oldu. Hava Yolları görevlileri uçakta bulunan valizleri ve yolcuların eşyalarını tek tek toplayarak enkazın yanına getirilen bagaj taşıma aracına yükledi. Pegasus kriz masasına götürülen valizlerin ve eşyaların, yolculara teslim edilmeye başlanıldığı öğrenildi.



Sabiha Gökçen, Çarşamba, İstanbul, Pegasus, Güncel

Kaynak: DHA

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