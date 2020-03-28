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Yolculuk kısıtlamasından sonra firmalar seferlerini iptal etti

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışı uçuşlarının tamamen kapatılması ve yurt içi seferlerinde bugün saat 17.00 itibari ile valilik iznine bağlı olacağı açıklamasının ardından otobüs firmaları bütün seferlerini iptal etti.

28.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:40
Yolculuk kısıtlamasından sonra firmalar seferlerini iptal etti
Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışı uçuşlarının tamamen kapatılması ve yurt içi seferlerinde bugün saat 17.00 itibari ile valilik iznine bağlı olacağı açıklamasının ardından otobüs firmaları bütün seferlerini iptal etti.

Şehir dışı seferler olmazsa daha büyük sıkıntılar olacağını söyleyen Kayseri Otogarı Derneği Başkanı Hasan Kolbaşı, "Otogardaki esnafımız tamamen kapatmış durumda. Valilikten izin alınacağı söyleniyor. Tamam izin alalım ama buradan Ankara'ya, Konya'ya, İstanbul'a araç kalkmazsa daha büyük sıkıntılar olacak. Şunu demek istiyoruz; kapanacaksa eğer tamamen kapansın bizler de başımızın çaresine bakalım. Saat 5'den sonraki seferler için bir tebligat gelmedi ama sayın valimizin tebligatları yollayacağı yönünde bilgiler edindik. Burada bileti alınmış yolcular var ve biz o yolcuların biletlerini iptal ediyoruz. Müşteri bizi Ulaştırma Bakanlığına şikayet etse, cezasını yine biz ödeyeceğiz" dedi.

Bilet Satış Sorumlusu Mehmet Maraşlı ise "Şu an elimize resmi bir tebligat gelmedi ama biz genel müdürlüğümüzün gönderdiği talimata göre firma olarak Türkiye genelinde seferlerimizi durdurduk. Dernek başkanımızın da anlattığı gibi bekliyoruz. Sadece yolcuları bilgilendirmek için burada bekliyoruz ve komple durdurduk. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın mağduriyetleri çok büyük. Daha önceden bir yapılandırma ile yapılsaydı ve 24 saat içinde böyle bir şey olmasaydı çok daha güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Sonuçta devletin verdiği bir karar" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de kalan yolculardan Ali Ergönül de, "Ben Kahramanmaraş'a gitmek için İstanbul'dan geldim. Zaten direkt seferler iptal edilmiş. Ben de mecburen alternatif olarak Kayseri'den gitmek istedim ve buradan da gidemiyorum hiç sefer yok. Yetkililer önlem olarak böyle bir şey yaptılarsa, bunun bir alternatif çözüm yolunu da bulmaları gerekir. Biletleri iptal etmekle bitmiyor işler. İnsanlar ulaşımını nasıl sağlayacaklar diye düşünmeleri gerekiyor. Ben buraya geldim fakat 200 kilometre yola özel taksi mi tutayım?" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Güncel

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