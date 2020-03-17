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YOLCULUK SIRASINDA EL SALLADILAR

Elif YAVUZ / AVRUPA'dan dönen Türkler kalacakları yurtlara doğru yola çıktı.

17.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:42
YOLCULUK SIRASINDA EL SALLADILAR

Elif YAVUZ/ AVRUPA'dan dönen Türkler kalacakları yurtlara doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında kameralara el sallayan maskeli kız dikkat çekti.

Avrupa 'dan gelen Türklerin bulunduğu bazı uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaklardan inenler otobüslere alındı. Özel kıyafetli sürücü ve görevlilerin bulunduğu otobüsler karantina için belirlenen yurtlara doğru yola çıktı. Otobüsler yolda giderken, el sallayan yüzü maskeli kız dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-El sallayan kız

-Otobüstekiler

-Otobüse eşlik eden polisler


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Kaynak: DHA

Etiketler : Avrupa, Güncel

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