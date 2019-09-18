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Yolcunun bilgisayarından uyuşturucu çıktı

Adana'da bir otobüs yolcusunun dizüstü bilgisayarına gizlenmiş 80,48 gram metamfetamin bulundu.

18.09.2019 11:00Yolcunun bilgisayarından uyuşturucu çıktı
Adana'da bir otobüs yolcusunun dizüstü bilgisayarına gizlenmiş 80,48 gram metamfetamin bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otobüsle kente gelen bir kişinin uyuşturucu madde taşıdığını belirledi.
Adana Merkez Otogarı'nda önlem alan ekipler, perona yanaşan bir otobüsteki Murat K. ve H.T'den şüphelendi. İki yolcunun yanındaki eşyaları inceleyen ekip, bir şey bulamayınca Murat K'nnin dizüstü bilgisayarını açmaya karar verdi. Sökülen bilgisayarın içinden 80,48 gram metamfetamin çıktı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Murat K. tutuklandı, H.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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