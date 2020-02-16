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Yolcunun çantasından uyuşturucu madde çıktı

Bolu'da jandarma ekiplerince yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun üzerinde 30 gram bonzai ve 50 adet extacy hap ele geçirildi.

16.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:36Yolcunun çantasından uyuşturucu madde çıktı
'da jandarma ekiplerince yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun üzerinde 30 gram bonzai ve 50 adet extacy hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin İstanbul'dan uyuşturucu madde almaya gittiği bilgisini alan Bolu İl Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı. Çaydurt yakınlarında bir dinlenme tesisinde durdurulan yolcu otobüsünde jandarmanın narkotik köpeği tarafından arama yapıldı. Otobüsün bagajında yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan K.Ç'ye ait çantanın içerisinde 30 gram bonzai ve 50 adet extacy hap bulundu.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Jandarma, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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