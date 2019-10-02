Yolcunun sırt çantasında 1 kilo bonzai ele geçirildi

Erzurum
şehirlerarası otogarında bir yolcunun sırt çantasında 1 kilo 27 gram ağırlığında bonzai ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, İstanbul
'dan Erzurum'a şehirlerarası otobüs firması ile gelen bir şahsın şüpheli hareketler sergilemesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada; sırt çantası içerisinde vakumlanmış 2 pakette toplam 1 kilo 27 gram bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Devam eden soruşturma kapsamında toplam 3 şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanarak Erzurum Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - ERZURUM