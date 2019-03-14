Yolcunun Valizindeki Uyuşturucuyu "Koko" Buldu

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Adana'da havalimanında bir yolcunun valizinde narkotik dedektör köpeği "Koko"nun verdiği tepki üzerine yapılan aramada 1 kilo 100 gram esrar bulundu, iki şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Havalimanında yolcuların valizlerini narkotik dedektör köpeği "Koko" ile kontrol etti.İç hatlar giden yolcu bölümündeki yolcuların valizleri kontrol edildiği sırada yolcularından Kaya O'nun (51) valizine köpek tepki verdi.Valizi inceleyen ekipler, vakumlu poşetlere doldurulmuş 1 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.Gözaltına alınan Kaya O. ve yanındaki arkadaşı Tugay T'nin (58) emekli oldukları, İstanbul'dan iki gün önce Adana'ya geldikleri ve suç kayıtlarının olmadığı öğrenildi.Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.