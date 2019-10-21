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Yolcunun valizinden uyuşturucu hap çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir yolcu otobüsünde bulunan yolcunun valizinden bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

21.10.2019 12:03Yolcunun valizinden uyuşturucu hap çıktı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir yolcu otobüsünde bulunan yolcunun valizinden bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir istihbaratı değerlendirmesi sonucunda İncesu ilçesinde İstanbul'dan gelen yolcu otobüsü durduruldu. Otobüs içinde ve yolcu valizlerinde yapılan aramalarda H.U.'ya ait valizden bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlı H.U. gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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