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Yolcunun valizlerinden 10 kilo eroin çıktı

KOCAELİ'de, takibe alınarak, durdurulan otobüste yolculuk eden F.T.'nin iki valizinde yapılan aramada, 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi.

06.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:19 Yolcunun valizlerinden 10 kilo eroin çıktı

KOCAELİ'de, takibe alınarak, durdurulan otobüste yolculuk eden F.T.'nin iki valizinde yapılan aramada, 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Şubesi ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde götüren kişiyi takibe aldı. F.T.'nin bulunduğu yolcu otobüsü durdurularak, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüsün bagajında bulunan valizler indirildi. Köpeğin tepki verdiği 2 valizin tabanına gizlenen 40 paket halinde 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi. Valizlerin sahibi F.T., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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