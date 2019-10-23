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Yolda aydınlatma bakımı yapan işçilerin aracına ekmek aracı çarptı: 6 yaralı

Yolda aydınlatma bakımı yapan işçilerin aracına ekmek aracı çarptı: 6 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D-130 yolunda aydınlatma direklerinin bakımını yapan elektrik şirketi aracına arkadan gelen bir ekmek dağıtım aracı çarptı.

23.10.2019 17:09
Yolda aydınlatma bakımı yapan işçilerin aracına ekmek aracı çarptı: 6 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D-130 yolunda aydınlatma direklerinin bakımını yapan elektrik şirketi aracına arkadan gelen bir ekmek dağıtım aracı çarptı. Kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza 14.30 sıralarında Başiskele Yeniköy D-130 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-130 karayolu Gölcük istikametinde aydınlatma direklerinde bakım yapan firmaya ait 41 EG 853 plakalı araçtan inen çalışanlar, yolun üzerine dubalar çekerek çalışmasını tamamladı. İşlerinin yoldaki dubaları topladıkları sırada ise hızla gelen Hüzeyfe K. idaresindeki 41 ACD 372 plakalı ekmek dağıtım aracı, işçilere ait araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların içindeki ve araçların savrularak çarptığı 6 kişi yaralandı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerce ambulanslara alınan yaralılardan dağıtım şirketi çalışanları Nezih E., Zeki B., Kadir E., Yaşar K., Serdar A. ve ekmek aracı sürücüsü Hüzeyfe K. ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
Yolda aydınlatma bakımı yapan işçilerin aracına ekmek aracı çarptı: 6 yaralı

Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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