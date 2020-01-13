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Yolda başıboş gezen eşek sürücülere zor anlar yaşattı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Ergani Caddesi'ne yola çıkan başıboş eşek, sürücülere zor anlar yaşattı.

13.01.2020 14:59 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:04Yolda başıboş gezen eşek sürücülere zor anlar yaşattı
'ın ilçesi Caddesi'ne yola çıkan başıboş eşek, sürücülere zor anlar yaşattı. Akan trafiğin ortasında kalan eşeğe çarpmamak için dikkatli olan sürücülerin hassasiyeti sayesinde, olası trafik kazasının da önüne geçildi.

Dicle - Ergani karayolu istikametinde bulunan Ergani Caddesi'nde otoyola çıkarak başıboş gezen eşek, sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre akan trafiğin ortasında kalan eşek panik halinde yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı. Nereden ve nasıl yola çıktığı bilinmeyen hayvan, trafikte seyreden sürücüler için de tehlike oluşturdu. Eşeğin zarar görmesinden ve trafik kazasına yol açmasından endişe duyan araç sürücülerin dikkati sayesinde, herhangi bir kaza meydana gelmedi.

Öte yandan yaklaşık 10 dakika karayolundan çıkmaya çalışan eşek, ara sokakta bir süreliğine daha başıboş gezmeye devam etti. Durumu fark eden bir vatandaş, eşeği yakalayarak sahibine teslim etti. Eşeğin, daha sağlam bir şekilde bağlanarak tekrar yola çıkmasının önüne geçildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Ergani, Dicle, Güncel

Kaynak: İHA

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