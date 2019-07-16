16.07.2019 15:46
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Yolda bulduğu ebabili 2 gün besleyip, doğaya bıraktı

Yolda bulduğu ebabili 2 gün besleyip, doğaya bıraktı

ZONGULDAK'ta, Mertcan Aydım (25), yolda hareketsiz halde yatarken bulduğu ebabili evine götürdü.

ZONGULDAK'ta, Mertcan Aydım (25), yolda hareketsiz halde yatarken bulduğu ebabili evine götürdü. Aydım, yiyecek ve su vererek bakımını yaptığı ebabili doğaya bıraktı.
Çağrı merkezinde çalışan Mertcan Aydım, Milli Egemenlik Caddesi'nde hareketsiz yatan kuş gördü. Kuşu alarak evine götüren Aydım, yaptığı araştırmayla hayvanın ebabil olduğunu öğrendi. Aydım, iki gün su ve yiyecek vererek ebabilin bakımını yaptı. Aydım daha sonra iyileşen kuşu, doğaya bıraktı. Ebabil, uçarak gözden kayboldu.
Kuşun otelin camına çarparak yere düştüğünü tahmin ettiğini ifade eden Aydım, "İlk bulduğumda uçurmaya çalıştım ama uçmadı. Sonra eve götürdüm, iki gün su ve yiyecek verdim. Sonra balkondan doğaya bıraktım. Çok güzel bir kuştu" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Milli Egemenlik Caddesi, Güncel

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