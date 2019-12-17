Haberler » 3. Sayfa » Yolda bulduğu telefonu sahibine verdi - Haberler

Yolda bulduğu telefonu sahibine verdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde merada yürüyüşe çıkan bir kamyon şoförü, yol kenarında 5 bin lira değerinde telefona rastladı.

17.12.2019 08:57 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:02Yolda bulduğu telefonu sahibine verdi
'ın ilçesinde merada yürüyüşe çıkan bir kamyon şoförü, yol kenarında 5 bin lira değerinde telefona rastladı. Duyarlılık örneği gösteren vatandaş, telefonu sahibine ulaştırdı.

Malkara Süt Üreticileri Birliği'nde tanker şoförlüğü yapan Kürtüllü Mahallesi'nden duyarlı vatandaş Sabahattin Özcan, merasına gezintisine çıktığı esnada yol kenarında akıllı cep telefonu buldu. Duyarsız kalmayan Özcan, 5 bin lira değerindeki telefonunu polise teslim ederek, sahibine ulaştırılmasını istedi.

İnsanlık görevimi yaptım

Sabahattin Özcan, "Geçtiğimiz gün haftanın yorgunluğunu atmak amacıyla yaya olarak Gözsüz Mahallesi çamlığına gittim. Gözsüz yolu Sinanpaşa Merası mevkiinde yürürken yolda bulduğum cep telefonunu Yiğit Polis Merkezi Amirliği'ne götürerek polislere teslim ettim.

Polis ekiplerince yapılan araştırma sonrası akıllı telefonunun sahibine teslim edildiğini öğrendim. Yaptığım davranışı insanlık görevi olarak kabul ediyorum. Aynı yerde altın veya mücevher de bulsam aynı şekilde sahibine teslim ederdim. Herkese örnek olsun" dedi.

Telefonun sahibi Akın Kaya ise örnek davranışından dolayı Sabahattin Özcan'a teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Sinanpaşa, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:25 Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Haberler
10:25 Japonya ve Güney Kore'den diyaloğa devam kararı - Haberler
10:22 Erzurum'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Haberler
10:21 Kış uykusuna yatmayan yılanı araç ezdi - Haberler
10:19 Antalya'da banka soygunu girişimi iddiası - Haberler
10:13 Mehmet Şimşek'in Katar Büyükelçisiyle buluşması kulisleri hareketlendirdi - Haberler
09:49 Son dakika: Antalya'da bir bankaya silahlı soygun girişimi! - Haberler
09:47 İple boğularak öldürülen adamın cesedi battaniyeye sarılmış şekilde bulundu - Haberler
09:25 Muş'un Varto ilçesinde HDP'li belediye eş başkanları gözaltına alındı - Haberler
09:03 O anlar kamerada! Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın, metrelerce öteye fırladı - Haberler
17.12.2019 10:31:21