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Yolda bulduğu yaralı kuşun tedavisini yaptırıp korumaya aldı

Yolda bulduğu yaralı kuşun tedavisini yaptırıp korumaya aldıAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ümit Arslan (31), yol üzerinde bulduğu sol kanadı kırık ebabil kuşunun tedavisini yaptırarak, koruma altına aldı.

24.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:24
Yolda bulduğu yaralı kuşun tedavisini yaptırıp korumaya aldı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ümit Arslan (31), yol üzerinde bulduğu sol kanadı kırık ebabil kuşunun tedavisini yaptırarak, koruma altına aldı.
Sandıklı'nın Kozvan Köyü'nde oturan Ümit Arslan, ilçeye gelirken yolda çırpınan bir kuş gördü. Aracını durdurarak kuşu alan Ümit Arslan, sol kanadının kırık olduğunu anlayınca kutuya koyarak ilçedeki bir veteriner kliniğine getirdi. Kuşun kırık olan sol kanadı veteriner hekim tarafından sabitlenerek sarıldı. Ümit Arslan, korumasına aldığı ebabil kuşunu, iyileştikten sonra bulduğu bölgede doğaya salacağını söyledi. Veteriner hekim Öztekin Vural ise "Kırılan kanadın altını sabitleyerek sardık. Yaklaşık 10 gün içersinde iyileşecek" dedi Yolda bulduğu yaralı kuşun tedavisini yaptırıp korumaya aldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ümit Arslan, Sandıklı, Afyon, Güncel , Haber
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