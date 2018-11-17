Muğla
'nın Seydikemer
ilçesinde yolda bulunan 8 bin lira, sahibine teslim edildi.
Salih Bozyiğit, yolda yürürken bulduğu 8 bin lirayı, Seydikemer Belediyesi Zabıta
Müdürlüğüne teslim etti.
Belediye hoparlöründen bir miktar para bulunduğu anonsunu duyan Hüseyin Argün, belediyeye giderek parasının kaybolduğunu söyledi.
Seydikemer Belediyesi Zabıta Müdürü Halil Ayat, parayı bulan Salih Bozyiğit eşliğinde parayı sahibine teslim etti.
Argün, duyduğu minnetin ifadesi olarak Bozyiğit bir miktar para vererek teşekkür etti.
Zabıta,Muğla,Seydikemer
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:42