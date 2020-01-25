Haberler » Güncel » Yolda bulunan para dolu cüzdan, sahibine teslim edildi - Haber

Yolda bulunan para dolu cüzdan, sahibine teslim edildi

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, pide salonunda çalışan Soner Demir'in, yol kenarında bulduğu içinde yüklü miktarda para ile kredi kartları bulunan cüzdan, polis tarafından sahibine teslim edildi.

25.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:29Yolda bulunan para dolu cüzdan, sahibine teslim edildi

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, pide salonunda çalışan Soner Demir'in, yol kenarında bulduğu içinde yüklü miktarda para ile kredi kartları bulunan cüzdan, polis tarafından sahibine teslim edildi.

Sabah çalıştığı pide salonuna gitmek için evden çıkan Soner Demir, yol kenarında, içinde para ve kredi kartları olan cüzdan buldu. Cüzdanı patronu Nihat Kabakcı'ya teslim etti. Kabakcı da durumu polise bildirdi. ekipleri, yaptıkları araştırmada cüzdanın Hanifi Alaş'a ait olduğunu belirledi.  Telefonla bilgi verilen Alaş, polis merkezine gelerek, cüzdanını teslim aldı. İstanbul'dan Erzurum'a seyahat ettiğini, cüzdanını mola sırasında düşürmüş olabileceğini belirten Alaş, Demir ve Kabakcı ile polise teşekkür etti.



Soner Demir, Osmancık, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:14  Irak'ta göstericilerden Şii lider Sadr'a "ihanet" suçlaması
19:13  Depremin şiddeti gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu
19:12  Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (2)
19:12  Osmaniye'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
19:11  Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor
25.01.2020 19:24:08