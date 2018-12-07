Yolda Bulunan Peçeli Baykuş Koruma Altına Alındı

Konya
'da, trafik ekiplerince yolda yaralı olarak bulunan Peçeli Baykuş koruma altına alındı.
Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, trafik ekipleri tarafından bulunan yaralı Baykuşu teslim aldı.
Uçamadığı belirlenen yaralı Baykuş, muayene ve tedavisinin yapılması için Karatay
Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi.
Baykuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşamına bırakılacağı belirtildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar,Konya
07 Aralık 2018 Cuma 10:57