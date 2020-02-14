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Yolda bulunan ve bağışlanmak istenilen para cami derneğine verildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kadının yolda poşet içinde bulduğu ve içinde camiye bağışlanmak istenildiği yazılı not bulunan para, cami derneğine verildi.

14.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:00
'ın ilçesinde bir kadının yolda poşet içinde bulduğu ve içinde camiye bağışlanmak istenildiği yazılı not bulunan para, cami derneğine verildi.
Mimar Sinan Mahallesi'nde bir kadın, yolda bulduğu ve içinde para olan poşeti mahalle muhtarı Necmettin Mengü'ye teslim etti.
Mengü'nün açtığı poşetin içinde 60 lira ile "Cami için, inşaat için dedem verdi" yazılı not bulundu.
Mengü, mahallede 2016 yılında başlanan ve halen devam eden Akşemseddin Camisi inşaatına giderek, parayı Akşemseddin Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Şahin'e verdi.
Mengü, AA muhabirine, elinde poşetle bir kadının muhtarlığa geldiğini belirterek, "Parayı kaybeden kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Cami derneğine bağışlamak üzere götürürken düşürdüğünü tahmin ederek biz de parayı dedemiz adına makbuz karşılığında veriyoruz." dedi.
Şahin de Allah'tan, parayı göndermeyi niyet eden kişinin hayrının kabul olmasını diledi.
Yolda bulunan ve bağışlanmak istenilen para cami derneğine verildi

Turhal, Tokat, Güncel

Kaynak: AA


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