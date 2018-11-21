21 Kasım 2018, 16:50
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Bunalıma Giren Yaşlı Adam, Çırılçıplak Sokağa Çıktı! O Anlar Kamerada

Sakarya'da bunalıma giren yaşlı adam, kıyafetlerini çıkararak çıplak halde sokağa çıktı. Yaklaşık 200 metre bu halde yürüyen yaşlı adama, çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar müdahale etti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, kimliği belirsiz bir erkek, sokakta çırılçıplak yürüdü. Esnaf ve vatandaşlar, çıplak yürüyen kişiye müdahale ederek, bir iş yerinden aldıkları kıyafetleri giydirdi.

BUNALIMA GİREN YAŞLI ADAM, ÇIRILÇIPLAK SOKAĞA ÇIKTI

Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kıyafetlerini çıkararak çıplak halde sokağa çıktı. Ara sokaklardan caddeye kadar yürüyen kişiyi görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 200 metre bu halde yürüyen kişiye çevredeki esnaf ve vatandaşlar müdahale etti. Esnaf ve vatandaşlar, çıplak kişiyi alışveriş merkezinin girişinde bulunan kapalı alana götürdü.

YAŞLI ADAM, OLAY YERİNE GELEN AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yakında bulunan iş güvenliği kıyafetleri satan dükkandan getirilen kıyafetler çıplak kişiye giydirildi. Neden böyle bir şey yaptığı sorulduğunda cevap vermeyen kişi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ailesine teslim edildi.

OLAY ANI ÇEVREDEKİ KAMERALARA YANSIDI

Olay yerine gelen polis, çıplak yürüyen kişi ve ailesini polis merkezine götürerek ifadelerine başvurdu. Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya,Serdivan
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:50



YORUMLAR (18)
FBI: Aleyna tilki haklıymış keşke herkes çıplak dolaşsa. . . . .
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ADI LAZIM DEĞİL: Çıplak vatandaş filmi artık gerçek oldu
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FERİT: Fatih Terim federasyondan 9 milyon euro TAZMİNAT almış yani bizim asgari ücretten kesilen vergileri Fatih Terim ve 7 sülalesi mi yiyecek helal mi şimdi bu ????
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HYPER MAN : öbür dünya gerçekten varmı? varsa neden? ispatı yok sadece masallar var..
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  • TEKTASOFT : Her yaratılan Allah’ı anlatıyor. Allah’ın sonu gelmeyen güzelliğini ve kemâlatını gösteriyor. Güzellik güzelden, mükemmellik ise kemâlden gelir. Cemâl ve kemâl sahibi Allah, kainatı kemâlini seyrettirmek için yaratmıştır. Ama görüyoruz ki bu dünya hayatı fanidir. Kullar bu dünyada sonsuza kadar kalmadıkları için Allah’ın eserlerini sonsuza kadar seyredemiyor. O halde Allah’ın eserlerini sonsuza kadar seyredeceği ve Yüce Dost olan Allah’ı sonsuza kadar takdir edeceği bir ebedî âlem, öbür dünya ol
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