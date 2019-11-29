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YOLDA ÇÖKME OLDU; RÖGAR KAPAĞINA ÇARPAN ARACIN HAVA YASTIKLARI AÇILDI

BAHÇELİEVLER'de yağış nedeniyle bir kısmı çöken yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı.

29.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:15 YOLDA ÇÖKME OLDU; RÖGAR KAPAĞINA ÇARPAN ARACIN HAVA YASTIKLARI AÇILDI
BAHÇELİEVLER'de yağış nedeniyle bir kısmı çöken yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı. Bir otomobil çökme meydana gelen yolda rögar kapağına çarpınca hava yastıkları açıldı.

Çobançeşme Mahallesi Selvi Sokak'ta yağmur nedeniyle yolun bir kısmı çöktü. Rögar kapağından da kanalizasyon sularının fışkırması nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

OTOMOBİLDE 6 AYLIK BEBEK VARDI

Eşi ve 6 aylık bebeği ile Selvi Sokak'tan geçen Ahmet Kaya'nın aracında hasar meydana geldi. Çöken yoldaki rögar kapağına çarpan aracın hava yastıklarının açılmasına neden oldu. Aracında hasar meydana gelen Ahmet Kaya, "Her gün kullandığım yoldan geçerken mazgaldan su fışkırıyordu bir anda hava yastıkları patladı. Araçta eşim ve 6 aylık bebeğimiz vardı, iyiyiz çok şükür. 15-20 bin lira hasar var" dedi. Belediye ekipleri iş makineleriyle çökme olan yolda çalışma yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yolun çöken kısmından görüntü

Araçların geçişi

hava yastıkları açılan otomobil

Ahmet Kaya röp

Yoldaki çalışma


- İstanbul

Bahçelievler, Ahmet Kaya, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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