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Yolda çökme oldu; rögar kapağına çarpan aracın hava yastıkları açıldı

BAHÇELİEVLER'de yağış nedeniyle bir kısmı çöken yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı.

29.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:27Yolda çökme oldu; rögar kapağına çarpan aracın hava yastıkları açıldı

BAHÇELİEVLER'de yağış nedeniyle bir kısmı çöken yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı. Bir otomobil çökme meydana gelen yolda rögar kapağına çarpınca hava yastıkları açıldı.

Çobançeşme Mahallesi Selvi Sokak'ta yağmur nedeniyle yolun bir kısmı çöktü. Rögar kapağından da kanalizasyon sularının fışkırması nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

OTOMOBİLDE 6 AYLIK BEBEK VARDIEşi ve 6 aylık bebeği ile Selvi Sokak'tan geçen Ahmet Kaya'nın aracında hasar meydana geldi. Çöken yoldaki rögar kapağına çarpan aracın hava yastıklarının açılmasına neden oldu. Aracında hasar meydana gelen Ahmet Kaya, "Her gün kullandığım yoldan geçerken mazgaldan su fışkırıyordu bir anda hava yastıkları patladı. Araçta eşim ve 6 aylık bebeğimiz vardı, iyiyiz çok şükür. 15-20 bin lira hasar var" dedi. Belediye ekipleri iş makineleriyle çökme olan yolda çalışma yaptı.



Bahçelievler, Ahmet Kaya, Güncel

Kaynak: DHA

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