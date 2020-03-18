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Yolda düşürülen paranın sahibi anons ile bulundu

Karapınar ilçesinde, belediye hizmet binası önünde düşürülen para, sahibine teslim edildi.

18.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:17
Yolda düşürülen paranın sahibi anons ile bulundu
Karapınar ilçesinde, belediye hizmet binası önünde düşürülen para, sahibine teslim edildi.
Bir vatandaş, Karapınar Belediyesi hizmet binası önünde bir miktar para düşürdü. Parayı bulan belediye çalışanı, zabıtaya teslim etmesinin ardından belediye hoparlöründen paranın sahibinin bulunması için anons yapıldı.
Bir süre sonra Muammer İnal isimli vatandaş belediyeye gelerek parasını teslim aldı.
Yaşadığı köyden ilçeye alışverişe geldiğini söyleyen İnal, "Mendil çıkaracağım diye cebimdeki paraları düşürmüşüm. Zabıta ekipleri daha sonra beni bulup parayı teslim ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Karapınar, Güncel

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