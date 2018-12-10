Yolda Giden Araç Alev Aldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde hareket halinde alev alan araç, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülebildi.
Edinilen bilgiye göre yangın, kırsal kesimde bulunan Büyükşapçı Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Balıkesir istikametine giderken Ercüment K. idaresindeki 26 B 4041 plakalı araç motor kısmından seyir halinde iken alev aldı.
Sürücünün 112'yi aramasının ardından durum hemen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İvrindi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonrası müdahale edilen araç yangını söndürülürken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırıyor. - BALIKESİR
Havran,Balıkesir
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:45