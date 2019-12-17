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Yolda kalan Denizlispor taraftarları Devlet Hastanesi'ne sığındı

Denizlispor'un, Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından karşılaşmayı izlemeye giden Denizlisporlu taraftarlar, dönüşte araçları bozulunca yolda kaldı.

17.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:55Yolda kalan Denizlispor taraftarları Devlet Hastanesi'ne sığındı
'un, 'u 2-1 yendiği maçın ardından karşılaşmayı izlemeye giden Denizlisporlu taraftarlar, dönüşte araçları bozulunca yolda kaldı. Taraftarlar, soğuk havada üşümemek için Bulancak Devlet Hastanesi'ne sığındı.

Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Takımlarını desteklemek için Trabzon'a giden Denizlisporlu taraftarlar, müsabakanın ardından dönüş yoluna geçti. Ancak yeşil-siyahlı futbolseverlerin aracı Giresun'da arızalandı. Şoför ve taraftarlar önce aracı iterek çalıştırmayı denedi ancak başarılı olamadılar. Araç şoförünün minibüsün tamir görmeden çalışamayacağını söylemesi üzerine taraftarlar, bir süre üstlerine battaniye sararak beklemeye başladı.

Sonrasında ise Denizlispor taraftarları, Giresun Bulancak Devlet Hastanesi'ne sığınarak burada geceledi. Olayı sosyal medya hesaplarından duyuran taraftarların imdadına ise hayırseverler ve 'Yeşil Cephe' taraftar grubu yetişti. 20 taraftara otobüs bileti alınarak kente dönüşleri sağlandı. - DENİZLİ

Bulancak Devlet Hastanesi, Trabzonspor, Denizlispor, Giresun, Spor

Kaynak: İHA

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