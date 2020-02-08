Yolda kalan hastaya, karla mücadele ekipleri yetişti

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde karda mahsur kalan diyaliz hastası, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.Suşehri ilçesi Gelengeç köyünde diyaliz hastası olan bir kadın rahatsızlandı. Yaşlı kadın hastaneye götürülmek üzere yakınları tarafından traktör ile yola çıkarıldı. Ancak kar ve tipi nedeni ile ilerleme sağlanamayınca 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alır almaz yola çıkan 112 Acil Sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ilerleyemeyince Suşehri İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım talep etti. Harekete geçen karla mücadele ekipleri 2 saatlik çalışmayla olay yerine ulaştı. Ambulansa alınan diyaliz hastası kadın, Suşehri İlçe Devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alırdı.