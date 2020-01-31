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Yolda kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri yetişti

Erzurum-Bayburt Karayolu arasında yer alan, Kop Dağı geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri koştu.

31.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:03Yolda kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri yetişti
Erzurum- Karayolu arasında yer alan, Kop Dağı geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan sürücülerin yardımına ekipleri koştu.

Yolun kapandığı, kop dağı zirve yolunda kalan araçların bulunduğu bilgisini alan Kızılay ekipleri bölgeye giderek sürücülere ikramda bulundu.

Aşkale Polis kontrol noktasında araçların geçişini izin verilmezken müdahale kapsamında Kızılay görevlileri bölgeye intikal ederek yolda kalan sürücülere çorba, kumanya paketi, bisküvi, Meyve Suyu, içme suyu, sıcak su termosu ve battaniye dağıttı. - ERZURUM

Kop Dağı, Bayburt, Erzurum, Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

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